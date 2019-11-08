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İşgalci askerleri Şeridi sınırında 38 Filistinliyi yaraladı

askerlerinin müdahalesi sonucu abluka altındaki Şeridi sınırında 38 Filistinli sivil yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "" gösterilerine müdahale ettiği belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.11.2019 18:16 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 18:17
İşgalci İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında 38 Filistinliyi yaraladı

Müdahale sonucu 16'sı gerçek mermiyle olmak üzere 38 Filistinlinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

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İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı günden bu yana İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit edildi, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

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İşgalci İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında 38 Filistinliyi yaraladı
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