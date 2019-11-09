Brezilya’da eski Devlet Başkanı Lula da Silva serbest bırakıldı

BUGÜN NELER OLDU

Brezilya Yüksek Mahkemesi, 2003-2010 yıllarında Brezilya'yı yöneten ve yargı darbesinin ardından Nisan 2018'den bu yana cezaevinde bulunan eski Devlet Başkanı Lula da Silva (74) ile 5 bin kadar mahkumun serbest bırakılmasının önünü açabilecek kritik bir karar imza attı. Kişinin yüksek mahkemelere başvurduğu tüm temyiz yollarının tükenmesinin ardından cezaevine koyulabileceği yönündeki karar sonrasında Lula'nın avukatlarının yaptığı tahliye başvurusu da mahkemece kabul edildi. Lula'nın işlemlerin ardından 2 yıldır tutulduğu cezaevinden salıverileceği belirtildi.