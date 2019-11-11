Hannover Belediye Başkanı seçilen Belit Onay kimdir? Belit Onay aslen nereli ve kaç yaşında?

Almanya'da bir ilke imza atarak Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Belit Onay, ülke genelinde bu pozisyona gelen ilk Türk kökenli siyasetçi oldu. Seçimlerin ikinci turunda oyların yüzde 52,9'unu alan Onay, böylelikle Hannover Belediye Başkanı seçildi. Tam bu noktada da, Belit Onay'ın biyografisi hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, Belit Onay kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, hayatı ve merak edilenler...

BELİT ONAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, 15 Ocak 1981'de Almanya'nın kuzeybatısında bulunan Goslar kentinde dünyaya geldi. Hukuk okumak için Hannover kentine gelen Belit Onay, hayatına burada devam etmeye karar verdi.

Siyasete girme kararını 1993 yılında Solingen'de gerçekleştirilen kundaklama suikastinin ardından hayatını kaybeden Öztürk ailesinden etkilenerek aldığını belirten Belit Onay, göçmen kökenli insanların günlük yaşamını şekillendirmelerine yardım etmek için Hannover belediye meclisinde yer aldı.

Belit Onay, 2019 Kasım ayında gerçekleştirilen seçim ile Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.