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Mehmetçiğin onardığı kilise açıldı

Giriş Tarihi: 11.11.2019
Mehmetçiğin onardığı kilise açıldı
Hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Kente dönüşler devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin mevzi haline getirip, zarar verdiği Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi'nin temizliğinin yaparak, kırılan camlarını onararak yeniledi. Yenilenen Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı. Kilisede ilk ibadet dün yapıldı. Tel Abyad'da yaşayan Ermeni vatandaşlar, yıllar sonra özgürce kilisede mum yakıp dua etti.
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Mehmetçiğin onardığı kilise açıldı
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