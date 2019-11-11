PKK Tel Abyad’da sivilleri katletti 9 ölü 30 yaralı

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Surıye'nın Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasında meydana gelen bombalı saldırıda 9 kişi öldü. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan bölgeye PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Suluk'un merkezinde gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Patlamayla birlikte harabeye dönen binaların enkazı altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.