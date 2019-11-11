PKK’lı almanların beyni Sidar

Alman haber ajansı Dpa haberinde "Suriye'de keskin nişancı olarak DEAŞ teröristi avlayan Robin adlı bir terörist şu an Brezilya'da saklanıyor" denildi. Haberde kendisini "Martin Klamper" diye tanıtan birinin sözlerine de yer veriliyor. Fotoğraflarda genelde suratını gizleyen ve kod ismi "Sidar" olan Klamper, PKK'lı Almanların beyni. Türkiye'ye saldırı hazırlığı içinde olduklarını anlatan Klamper, "Halen Kuzey Irak'ta Şengal (Sincar) tarafında kalıyorum. Burada Avrupa'dan gelenlerin bulunduğu bir birliği yönetiyorum" dedi.

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