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Türk kökenli Onay seçimde tarih yazdı

Mehmet Uzunöz Dünya
Giriş Tarihi: 11.11.2019
Türk kökenli Onay seçimde tarih yazdı
Almanya'da ilk kez bir Türk kökenli siyasetçi büyükşehir belediye başkanlığını kazanarak tarihe geçti. Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Yeşiller Partisi'nin adayı Belit Onay, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) desteklediği bağımsız aday Eckhard Scholz'u geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı. 38 yaşındaki Onay, geçerli oyların yüzde 52.9'unu aldı. Onay iki hafta önce yapılan ilk tur seçimlerini de birinci sırada tamamlamıştı. Böylelikle Onay, Almanya tarihinde büyükşehir belediye başkanı olan ilk Türk kökenli siyasetçi oldu. Hannover Belediyesi binasında açıklamada bulunan Onay, kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Hannover, 73 yıldan beri Sosyal Demokrat Partili (SPD) başkanlar tarafından yönetiliyordu.
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Türk kökenli Onay seçimde tarih yazdı
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