Kiliselerdeki tacize 770 kurban daha

Alman Protestan Kilisesi (EKD), bir yıldır devam eden inceleme kapsamında cinsel istismara uğrayan 770 kişi belirlendiğini açıkladı. Bunların çok büyük çoğunluğunun Almanya'da kilise ile ilgili insanlara hizmet veren "Diakonie" kurumlarında ve kiliselerde tacize uğradığı öğrenildi. EKD'nin Dresden kentindeki yıllık toplantısında konuşan Piskopos Kirsten Fehrs, olayları ortaya çıkarabilmek için bir "mağdur meclisi" oluşturmaya karar verdiklerini açıkladı. Fehrs ayrıca, 2020 yılına kadar yapılacak çalışmalar ve önlemler için 1,3 milyon euro bütçe ayıran EKD, bu bütçenin 2,3 milyona yükseltildiğini bildirdi.



SÖZCÜ DE MAĞDUR

Mağdurların adına bir açıklama yapan mağdur sözcüsü Kerstin Claus ise, kilisenin adımlarını yetersiz bulduğunu bildirdi. Claus, "Kilise, 2018 yılında bu olayların üzerine gitmeden çok uzun süre bekledi. Şimdi kilise mağdurların ihtilaçlarını ön plana çıkarmalı. Şeffaf bir tazminat uygulaması olmalı" dedi. Claus kendisi de henüz 14 yaşındayken Bavyera'daki bir kilisede bir rahibin tacizine uğradığını açıklamıştı. Claus, cinsel tacize adı karışanların artık kiliselerde veya kiliselere bağlı kurumlarda çalışamayacağını savundu. Claus, sadece sorumluların değil, skandalın patlak vermesini engelleyip sapıkları koruyanların da hesap vermesi gerektiğini savundu. FRANKFURT

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