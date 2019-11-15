İsrail katliamı aynı aileden 8 kişi öldü

BUGÜN NELER OLDU

Gazze'de İsrail işgal güçlerinin Filistinli İslami Cihad örgütü üyelerini çarşamba gününden itibaren hedef almasıyla başlayan ve son ayların en şiddetli çatışmalarının ardından, ilan edilen ateşkes yürürlüğe girdi. Mısır ve Filistin kaynakları, ateşkesin başladığını duyurdu. Filistinliler, çatışmaların sona ermesi öncesi İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 8 kişilik bir ailenin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölenler arasında en az 3 çocuğun da bulunduğu belirtiliyor. Çarşamba gecesi düzenlenen hava saldırısında İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika'nın ve ailesinden 3'ü çocuk 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı belirlendi. İsrail'in İslami Cihad'ın bir liderini öldürmesiyle başlayan saldırılarda 32 Filistinli hayatını kaybetti. Uzmanlar, suikastların İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun siyasi krizden çıkmasına hizmet etmek amacıyla gerçekleştirdiğini ifade ediyor.