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Kedisi tarafından tırmalandı! Hayatı kabusa döndü

Kedisini kucağına almaya çalışırken başına gelenler kan dondurdu. Kedisi tarafından tırmalanan kadının kolu önce iltihapladı ardından parlak kırmızı renge büründü. Kadın, zayıflama, baş dönmesi,iştah kaybı, kas ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı. Kolu giderek şişen ve siyah renge dönüşen kadın, septik şok, organ yetmezliği, zatürree ve nekrotizan fasiit () teşhisleriyle hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 11:17
Kedisi tarafından tırmalandı! Hayatı kabusa döndü

Kedisi tarafından tırmalanan Shirley Hair'in hayatı kabusa döndü. Hair, hem hem de organ yetmezliğiyle mücadele etti.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; kedisi Chan'ı kucağına almaya çalışırken tırmalanan talihsiz kadının kolu önce iltihaplandı ardından parlak bir kırmızı renge büründü. Shirley Hair, hızla zayıflamaya başladı, baş dönmesi ve iştah kaybı gibi şikayetlerin yanı sıra bir de kas ağrıları çekmeye başladı. Ardından, kolu şişip cildi siyah renge dönüştükten sonra Shirley, kan zehirlenmesine bağlı olarak septik şok, organ yetmezliği, zatürree ve nekrotizan fasiit (et yiyen bakteri) teşhisleriyle hastaneye yatırıldı.

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Kedisi tarafından tırmalandı! Hayatı kabusa döndü
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