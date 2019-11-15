Kedisi tarafından tırmalandı! Hayatı kabusa döndü

Kedisi tarafından tırmalanan Shirley Hair'in hayatı kabusa döndü. Hair, hem et yiyen bakteri hem de organ yetmezliğiyle mücadele etti.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; kedisi Chan'ı kucağına almaya çalışırken tırmalanan talihsiz kadının kolu önce iltihaplandı ardından parlak bir kırmızı renge büründü. Shirley Hair, hızla zayıflamaya başladı, baş dönmesi ve iştah kaybı gibi şikayetlerin yanı sıra bir de kas ağrıları çekmeye başladı. Ardından, kolu şişip cildi siyah renge dönüştükten sonra Shirley, kan zehirlenmesine bağlı olarak septik şok, organ yetmezliği, zatürree ve nekrotizan fasiit (et yiyen bakteri) teşhisleriyle hastaneye yatırıldı.