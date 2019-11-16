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’yı karıştırdı

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Güneş Tanrıçası Japonya’yı karıştırdı
Japonya 126'ncı İmparatoru Naruhito, tahta çıkışını son bir ritüel ile tamamladı. İmparatorun, 'Güneş Tanrıçası' ile geçirdiği bir gece için 28 milyon dolar harcanması tepki çekti. Çok özel seçilen 675 davetlinin katıldığı tören imparatorluğun en önemli dini ritüellerinden olduğu kaydedildi. Naruhito, son ritüelde şafak doğana kadar Güneş Tanrıçası olarak adlandırılan bir kadınla aynı odada kaldı. Tören için saray bahçesinde iki büyük salon dahil 30 ahşap yapı inşa edildi. 20 milyon dolara mal olduğu söylenen bu yapılar gelenekler uyarınca törenden sonra yakılacak. DIŞ HABERLER
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Güneş Tanrıçası Japonya’yı karıştırdı
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