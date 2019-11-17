FETÖ’ye skandal destek

BUGÜN NELER OLDU

Almanya, FETÖ'ye olan desteğini skandal bir kararla bir kez daha gösterdi. Başkent Berlin'de yapılacak "Bir Ev" projesine yapılacak maddi yardım miktarı artırıldı. İçinde cami, kilise ve sinagog bulunacak yapı için Alman hükümeti daha önce 10 milyon euro aktaracağını açıklamıştı. O karara tepkiler dinmeden bu kez 9 milyon 500 bin euro daha yardım yapılacağı açıklandı. Hristiyan Demokrat Birlik partili Klaus-Dieter Gröhler, daha önce 10 milyon euro taahhütte bulunan Alman hükümetinin 9 milyon 500 bin euro daha ödeme yapacağını açıkladı. Projenin temelinin 14 Nisan 2020'de atılacağı duyurulmuştu.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer gelecek 3 yıl için uyum konusunda çalışmalarda bulunan cami ve cemevlerine de 7 milyon euro bütçe ayırdıklarını açıkladı. Berlin'deki İçişleri Bakanlığında düzenlenen toplantıda "Uyum için Camiler" adlı projeyi tanıtan Horst Seehofer, toplumun beraberliği ve bütünlüğü için Müslümanlarla diyaloğun önemine dikkati çekerek, "Ben bu projeyle toplumun bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.