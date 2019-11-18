ABD'den skandal Filistin kararı! İsrail işgalini yasa dışı olarak tanımayacak

ABD'den skandal Filistin kararı geldi. Trump yönetimi 40 yıllık ABD politikasını değiştirdi ve ABD artık İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yerleşimlerini yasa dışı olarak tanımayacak.

OBAMA DÖNEMİNDEKİ KARAR DEĞİŞTİ!

Amerika Birleşik Devletler (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin uluslararası hukukla çatışmadığını söyledi. Pompeo, Obama döneminde alınan Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili kararı değiştirdiklerini açıkladı..