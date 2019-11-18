Midilli’deki kampta bebek öldü

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Yunanistan'ın Midilli Adası'nda insanlık dışı şartlarıyla sürekli basına yansıyan Moria mülteci kampında bir bebeğin sıvı kaybından hayatını kaybettiği bildirildi. Sınır Tanımayan Doktorlar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Moria kampında kalan insanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları sürekli risk altında. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli" dedi. Sürekli kötü şartlarıyla gündeme gelen 3 bin kişi kapasiteli Moria kampında yaklaşık 15 bin kişi, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.