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Midilli’deki kampta bebek öldü

Giriş Tarihi: 18.11.2019
Midilli’deki kampta bebek öldü
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda insanlık dışı şartlarıyla sürekli basına yansıyan Moria mülteci kampında bir bebeğin sıvı kaybından hayatını kaybettiği bildirildi. Sınır Tanımayan Doktorlar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Moria kampında kalan insanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları sürekli risk altında. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli" dedi. Sürekli kötü şartlarıyla gündeme gelen 3 bin kişi kapasiteli Moria kampında yaklaşık 15 bin kişi, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.
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Midilli’deki kampta bebek öldü
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