Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika Haberi: O ülkede iğrenç olay! 36 papazın 29 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı

Haberi: O ülkede iğrenç olay! 36 papazın 29 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı

’da gerçekleştirilen soruşturmada ortaya çıkan detaylar ülke gündemine olarak düştü. Kanada’nın British Columbia Eyaleti Katolik Başpiskoposluğu, kendi bünyesinde gerçekleştirdiği bir soruşturmanın sonuçlarını ilk kez açıkladı. Sonuçların açıklaması ile birlikte kan donduran detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 18.11.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 09:42
Son Dakika Haberi: O ülkede iğrenç olay! 36 papazın 29 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı

'da gerçekleştirilen soruşturmanın detayları adeta kan dondurdu. Kanada'nın British Columbia Eyaleti Katolik Başpiskoposluğu, kendi bünyesinde gerçekleştirdiği bir soruşturmanın sonuçlarını ilk kez açıklayarak, 1950 yılından bu yana 36 papazın 29 çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu bildirdi. İşte korkunç haberinin ayrıntıları…

RESMİ YAYIN KURULUŞUNDA GÜNDEME GELDİ

Kanada'da ilk kez kamuoyuna açıklanan söz konusu soruşturma sonuçları, ülkenin resmi yayın kuruluşu CBC'de yayınlanan The Fifth Estate isimli programda gündeme getirildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: O ülkede iğrenç olay! 36 papazın 29 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN