Son Dakika Haberi: O ülkede iğrenç olay! 36 papazın 29 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı

Kanada'da gerçekleştirilen soruşturmanın detayları adeta kan dondurdu. Kanada'nın British Columbia Eyaleti Katolik Başpiskoposluğu, kendi bünyesinde gerçekleştirdiği bir soruşturmanın sonuçlarını ilk kez açıklayarak, 1950 yılından bu yana 36 papazın 29 çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu bildirdi. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

RESMİ YAYIN KURULUŞUNDA GÜNDEME GELDİ

Kanada'da ilk kez kamuoyuna açıklanan söz konusu soruşturma sonuçları, ülkenin resmi yayın kuruluşu CBC'de yayınlanan The Fifth Estate isimli programda gündeme getirildi.