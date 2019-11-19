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Dövüp ’ye gönderdiler

güvenlik güçleri, yakaladıkları 30 göçmeni dayak attıktan sonra ’ye gönderdi. Anlaşmalara uyulmayarak toplamda 25 bin Türkiye’ye gönderildi

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Dövüp Türkiye’ye gönderdiler

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan 30 göçmenin, Yunan güvenlik güçleri tarafından dövülerek, Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi. Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriye ekipleri, Yunanistan sınırında Pakistan, Afganistan ve Cezayir uyruklu 30 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Göçmenlerin taşındığı midibüs, Havsa ilçesinde arıza yaptı. Araçtaki 30 kaçak göçmen, Yunanistan'dan zorla bota bindirilip, Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü. Göçmenler, başka araçlara bindirilerek, Edirne Göç İdaresi'ne götürüldü.



51 GÖÇMEN YAKALANDI
Yunanistan'dan, ocaktan bu yana ülkeye kaçak giren 25 binden fazla göçmen, uluslararası anlaşmalara uyulmayarak, zorla bota bindirilip, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye itildi.
Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvacık açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini belirledi. Durdurulan botta yakalanan Afganistan uyruklu 20'si çocuk 51 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.

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Dövüp Türkiye’ye gönderdiler
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