Sular yine yükseldi çizme satışları patladı

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İtalya'nınkuzeyini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sular altında kalan su kanallarıyla ünlü Venedik kentinde su baskını devam ediyor. Hafta sonu yağan yağmurlar nedeniyle su seviyesi yükselen Venedik yine sular altında kaldı. Kuzeydoğu İtalya'da birbirinden kanallarla ayrılmış ve köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine kurulu olan şehirde yapılan ölçümlerde su seviyesi 187 santimetreye ulaştı. Belediye Başkanı Luigi Brugnaro 187 santimetreyle, sel sularının tarihin en yüksek ikinci seviyesine ulaştığını bildirdi. 1966 yılında 194 cm ölçülen su seviyesi şehrin tarihinde en yüksek su seviyesi olarak yer alıyor. 2 kişinin ölümüne neden olan sel sularına aldırmayan turistler ise, Venedik'te gezebilmek için çizmelere yönelince satışlar yükseldi. Çizmeleri ayağına geçiren turistler sular içinde yürüyerek bol bol fotoğraf çektirdi.