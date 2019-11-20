En çok tutuklu çocuk ABD’de

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BiMilletler (BM), dünya genelinde tutuklu çocuklarla ilgili raporunu açıkladı. Voice of America sitesindeki habere göre dünya genelinde 7 milyon çocuk tutuklu bulunuyor. 330 bin çocuk göçmen merkezlerinde tutuluyor, bunların yalnızca 100 bini ABD sınırları içindeki merkezlerde alıkonuluyor. Yalnızca Suriye ve Irak'ta en az 29 bin DEAŞ ile bağlantılı çocuk gözaltında bulunuyor. Raporda, ABD'de 100 binden fazla çocuğun uluslararası hukuka aykırı olarak göçmenlikle ilgili merkezlerde tutulduğu belirtiliyor.