Irak’ın Sincar Kaymakamı: PKK işgalindeki bölgede kalan halk tehlike altında

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Irak'ınMusul kentine bağlı Sincar İlçesi Kaymakamı Mahma Halil, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Sincar'ın son durumu ve PKK'nın ilçedeki varlığı hakkında açıklamalarda bulundu. IKBY Parlamentosu Ezidi İşlerden Sorumlu Müsteşar olarak da görev yapan Halil, terör örgütü PKK tehdidine dikkat çekti.Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Sincar'da insani durumunun kötü olduğunu belirten Halil, "Silahlı güçlerin Sincar'da yasa dışı bir şekilde varlığı devam ediyor. PKK'nın kontrol ettiği bölge güvenli değil ve halk tehlike altında" dedi. Halil, 3 Ağustos 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'a saldırması ve ardından PKK'nın halkı koruma maskesi altına işgal ettiği bölgede halen trajik durumunun devam ettiğini vurgulayarak, yerinden edilen Ezidilerin birçoğunun halihazırda kamplarda zor bir hayat sürdürdüğünü söyledi. Halil, "Şu anda 363 bin Sincarlı kamplarda yaşıyor. Yaklaşık 450 bin de yurt dışına gitti. Sincar halkının yüzde 80'den fazlası ise evlerine dönemedi" dedi.