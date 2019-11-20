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'da 6,4 büyüklüğünde

'nın Chiapas eyaletinde 6,4 büyüklüğünde meydana geldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.11.2019 18:07 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 18:07
Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Chiapas eyaleti açıklarında yer alan Hidalgo kentinin 164 kilometre batısında 6,4 büyüklüğündeki depremin, 9 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

Sarsıntının, aralarında başkent Meksiko City de olmak üzere El Salvador ile Guatemala'da da hissedildiği ifade edildi.

Öte yandan, birkaç saat sonra aynı bölgede 5,7 büyüklüğünde bir depremin daha kaydedildiği açıklandı.

Depremin can veya mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

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Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem
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