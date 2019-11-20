Son Dakika Haberi: Her bir detayı tüyler ürpertiyor! Ormanlık alanda hamile kadına saldırıp öldürdüler

Fransa'nın kuzeyinde yaşanan ve her bir detayı adeta kan donduran olay, geçtiğimiz günlerden bu yana ülke gündeminin en çok konuşulan son dakika haberleri arasında dikkat çekiyor. 29 yaşında hamile bir kadının başına gelen ve ölümüne sebebiyet veren olay, ülkeyi ayağa kaldırırken gazetelerde de manşet oluyor. Zira, olayın ayrıntıları bir dehşet içeriyor. 29 yaşında olan ve adı açıklanmayan bir kadın, Villiers- Cotterêts şehri yakınlarında yürüyüşe çıktı. Kadının yanında köpekleri de bulunuyordu. Tam bu sırada, bölgede bir grup da avcı bulunuyordu. Avcıların da 'hound' cinsi av köpekleri yanlarındaydı.

ORMANLIK ALANDA HAMİLE KADINA SALDIRIP ÖLDÜRDÜLER

Genç kadın, bir süre yürüyüşüne devam ettikten sonra avcı köpeklerinin vahşi saldırısına maruz kaldı. Kol, bacak ve başından ısırılan genç kadın, yaraların derinliğinin akabinde hayatını kaybetti. Eşinden haber alamayan adam ise, yürekleri bir dağlayan bir yöntemle eşinin cesedine ulaştı. Olay, adli makamlara taşınırken birçok tüyler ürperten detay da ortaya çıktı.

İşte, son dakika haberinin detayları...