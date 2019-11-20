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Haberi: Her bir detayı tüyler ürpertiyor! Ormanlık alanda hamile kadına saldırıp öldürdüler

Fransa'da yaşanan ve ajanslar tarafından da duyurulan olay, bir süredir ülke gündeminin en çok konuşulan haberleri arasında öne çıkıyor. Zira, vahşet içeren olayın her bir detayı tüyler ürpertiyor. 29 yaşında olan ve ismi henüz açıklanmayan hamile bir kadın, Villiers- Cotterêts şehri yakınlarında kendi köpekleriyle ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Bu sırada, bölgede bir grup avcı da bulunuyordu. Genç kadın yürüyüşüne devam ettikten sonra, büyük bir dehşeti yaşadı. Avcı köpekleri, 29 yaşındaki kadına saldırırken; kadını çeşitli yerlerinden ısırarak adeta paramparça ettiler. Hamile kadın hayatını kaybederken, kocası ise eşinin cesedini bulabilmek için yürekleri dağlayan bir yöntem izledi. İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 20.11.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 10:24
Son Dakika Haberi: Her bir detayı tüyler ürpertiyor! Ormanlık alanda hamile kadına saldırıp öldürdüler

Fransa'nın kuzeyinde yaşanan ve her bir detayı adeta kan donduran olay, geçtiğimiz günlerden bu yana ülke gündeminin en çok konuşulan haberleri arasında dikkat çekiyor. 29 yaşında hamile bir kadının başına gelen ve ölümüne sebebiyet veren olay, ülkeyi ayağa kaldırırken gazetelerde de manşet oluyor. Zira, olayın ayrıntıları bir dehşet içeriyor. 29 yaşında olan ve adı açıklanmayan bir kadın, Villiers- Cotterêts şehri yakınlarında yürüyüşe çıktı. Kadının yanında köpekleri de bulunuyordu. Tam bu sırada, bölgede bir grup da avcı bulunuyordu. Avcıların da 'hound' cinsi av köpekleri yanlarındaydı.

ORMANLIK ALANDA HAMİLE KADINA SALDIRIP ÖLDÜRDÜLER

Genç kadın, bir süre yürüyüşüne devam ettikten sonra avcı köpeklerinin vahşi saldırısına maruz kaldı. Kol, bacak ve başından ısırılan genç kadın, yaraların derinliğinin akabinde hayatını kaybetti. Eşinden haber alamayan adam ise, yürekleri bir dağlayan bir yöntemle eşinin cesedine ulaştı. Olay, adli makamlara taşınırken birçok tüyler ürperten detay da ortaya çıktı.

İşte, son dakika haberinin detayları...

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Son Dakika Haberi: Her bir detayı tüyler ürpertiyor! Ormanlık alanda hamile kadına saldırıp öldürdüler
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