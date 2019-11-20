Son Dakika Haberi: Milyonerin kızının öldürülmesinde tüyler ürperten detay! Gaz maskesi takarak…

Yaklaşık 1 yıl önce Yeni Zelanda'da yaşanan ve ülkeyi ayağa kaldıran vahşetin davasına devam edilirken son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında sırt çantasıyla birlikte tatile Yeni Zelanda'ya giden milyonerin kızı 22. Yaş gününe girerken ailesi ile hiçbir şekilde iletişime geçmedi. Kızlarının kendilerini aramamasından şüphelenen aile durumu polise bildirdi ve korkunç gerçek ortaya çıkmaya başladı.

MAHKEMEDE ŞOK SAVUNMA

Cesedi bir bavulun içinde bulunan 22 yaşındaki genç kadının katil zanlısının yargılanmasına devam edildi. Mahkemede, genç kadın ile ilgili şoke eden sözlerde bulundu.