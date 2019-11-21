İsrail 15 Filistinlinin oturduğu 2 evi yıktı, 1 camiyi kapattı

BUGÜN NELER OLDU

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da dışı yıkımlarına bir yenisini daha ekledi. İsrail güçleri, Ramallah'ın Şakba beldesinde Mahmud Abdulcabbar'a ait ve 15 Filistinlinin oturduğu 2 evi buldozerlerle yıktı.İsrail makamlarının söz konusu beldeyi C bölgesi olarak değerlendirdiği ve İsrail askerlerinin iki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığı bildirildi.İsrail polisi ayrıca Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'ne bağlı bir caminin de kapısına kilit vurdu. Mescid-i Aksa'nın Meclis Kapısı'nın karşı tarafından bulunan Er-Rasasi Mescidi 6 aylığına kapatıldı.Bu arada İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki gösterdi. Altun, "Filistin topraklarının işgali asla meşrulaştırılamayacak" dedi.