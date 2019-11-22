Son dakika haberi: Hastalığını önemsemedi, organlarını yemeye başlayınca kâbusu yaşadı! Korkunç olay

Alex Lewis, yakalandığı amansız hastalıkla mücadelesi ve hayata tutunma azmi ile İngiltere'nin konuştuğu isimlerden birisi. Zira, 39 yaşındaki genç adamın hastalığını ciddiye almamasının akabinde bacaklarını ile kollarını kaybetmesi ve ardından ortaya koyduğu mücadele ise ülke gündeminde gerek gazete, gerekse televizyonlarda son dakika olarak duyuruluyor. Evli ve bir çocuk babası olan Alex Lewis, 2013 yılında önemsiz olduğunu düşündüğünü bir rahatsızlığa yakalandı. Lewis, yakalandığı bu rahatsızlığın, onun organlarını yemeye kadar götüreceğini bilmiyordu. Doktorlara görünmesinin ardından korkunç hastalıkla yüzleşen genç adamın cildinde deformasyonlar oluşmaya başladı.

HER BİR SATIRI TÜYLER ÜRPERTİYOR

Doktorlar, hayatta kalma şansını yüzde 3 olarak açıklarken; Alex Lewis 6 aydan fala sürede 18 defa ameliyata alındı. Bacaklarını ve ellerini kaybeden genç adam, ağzını kaybetmekten ise son anda kurtuldu.

İşte, o hastalığın ve son dakika haberinin detayları;