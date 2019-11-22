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: Hastalığını önemsemedi, organlarını yemeye başlayınca kâbusu yaşadı! Korkunç olay

İngiltere'de yaşamını sürdürmekte olan Alex Lewis, uzun bir süredir ülke gündeminde yer alan son dakika haberlerinde en çok konuşulan kişilerden birisi olarak biliniyor. Zira, 39 yaşında evli ve bir çocuk babası olan Lewis'in yakalandığı rahatsızlık ve ardından gelişen olayların her bir detayı adeta tüyler ürpertiyor. Genç adam, bir sabah uyandığında kendisini iyi hissetmediğinin farkına vardı. Bu durumu önemsemeyen ve sağlığını düşünmeyen Lewis, aslında ne kadar büyük bir hastalıkla boğuşacağının ve bu rahatsızlığın hayatını nasıl etkileyeceğinin farkında değildi. Lewis, hayatta kalma şansı yüzde 3 olarak açıklanmasına rağmen hayata tutundu; ancak bacaklarını ve kollarını kaybetti. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 11:28
Son dakika haberi: Hastalığını önemsemedi, organlarını yemeye başlayınca kâbusu yaşadı! Korkunç olay

Alex Lewis, yakalandığı amansız hastalıkla mücadelesi ve hayata tutunma azmi ile İngiltere'nin konuştuğu isimlerden birisi. Zira, 39 yaşındaki genç adamın hastalığını ciddiye almamasının akabinde bacaklarını ile kollarını kaybetmesi ve ardından ortaya koyduğu mücadele ise ülke gündeminde gerek gazete, gerekse televizyonlarda son dakika olarak duyuruluyor. Evli ve bir çocuk babası olan Alex Lewis, 2013 yılında önemsiz olduğunu düşündüğünü bir rahatsızlığa yakalandı. Lewis, yakalandığı bu rahatsızlığın, onun organlarını yemeye kadar götüreceğini bilmiyordu. Doktorlara görünmesinin ardından korkunç hastalıkla yüzleşen genç adamın cildinde deformasyonlar oluşmaya başladı.

HER BİR SATIRI TÜYLER ÜRPERTİYOR

Doktorlar, hayatta kalma şansını yüzde 3 olarak açıklarken; Alex Lewis 6 aydan fala sürede 18 defa ameliyata alındı. Bacaklarını ve ellerini kaybeden genç adam, ağzını kaybetmekten ise son anda kurtuldu.

İşte, o hastalığın ve son dakika haberinin detayları;

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Son dakika haberi: Hastalığını önemsemedi, organlarını yemeye başlayınca kâbusu yaşadı! Korkunç olay
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