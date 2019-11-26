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Başbakanı : "'de siyasi değişime ihtiyacımız var"

, Birleşmiş Milletler () ile yaptığı görüşme öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Anayasa Komitesi toplantılarına işaret ederek, 'nın buraya katkı sağlamak istediğini belirtti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.11.2019 22:32
Almanya Başbakanı Merkel: Suriye'de siyasi değişime ihtiyacımız var

"Çünkü Suriye'de siyasi değişime ihtiyacımız var. Yeni bir anayasa üzerinde çalışmaya ihtiyacımız var." ifadesini kullanan Angela Merkel, ancak o zaman Ürdün'den, Lübnan'dan, Türkiye'den ve hatta Almanya'dan mültecilerin bir gün geri dönmesini sağlayacak şartların Suriye'de oluşturulabileceğinin altını çizdi.

Libya'daki barış sürecinin de önemli olduğuna işaret eden Merkel, bu konuda Berlin'de yapılan görüşmelerin Libya'da siyasi istikrarın sağlanmasına katkı sağlamasını ümit ettiğini dile getirdi.

Bunun Sahel Bölgesi ve Libya'nın güneyindeki terörizmin önlenmesi için büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Angela Merkel, bu konuda da BM'nin çalışmalarını desteklediklerini vurguladı.

BM Genel Sekreteri Guterres de Suriye'deki krizin uzun bir süredir devam ettiğini belirterek, "Suriye halkının çektiği acı şok edicidir." dedi.

Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Libya konusunda düzenlenmesi planlanan zirvenin bir çözüm bulmaya yardımcı olacağını belirten Antonio Guterres, Libya'ya barış getirilmesinin Sahel Bölgesi'nin istikrarlı olması anlamına geldiğini kaydetti.

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Almanya Başbakanı Merkel: "Suriye'de siyasi değişime ihtiyacımız var"
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