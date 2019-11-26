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’yi havaya uçurup soydular

'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Mettman şehrine bağlı Heiligenhaus semtinde bir bankanın 'si havaya uçurularak soyuldu. Olay, sabaha karşı banka yakınındaki vatandaşların patlama sesini duymasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını inceleyerek maskeli soyguncuların beyaz bir araçla kaçtığını tespit etti.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 26.11.2019 17:32 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 17:35
ATM’yi havaya uçurup soydular

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Mettman şehrine bağlı Heiligenhaus semtinde bir bankanın ATM'si havaya uçurularak soyuldu. Olay, sabaha karşı banka yakınındaki vatandaşların patlama sesini duymasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını inceleyerek maskeli soyguncuların beyaz bir araçla kaçtığını tespit etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, maskeli iki soyguncunun kaçarken birbirleriyle Türkçe konuştukları belirtildi. Maskeli soyguncuların Hollanda'ya kaçtığı ihtimali üzerinde duran polis, soyguncuların Türk olmasından şüpheleniyor.

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ATM’yi havaya uçurup soydular
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