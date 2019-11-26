Güvenli Bölge’de mühimmat temizliği

11'İNCİ

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin terörü sınırlarından kazımaktaki kararlılığı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son gelişmeleri açıklamak üzere basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Bakanlık binasında düzenlenen toplantıda, Tel Abyad'da teröristlerce el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılmak üzere muhafaza edilen 11 uçak mühimmatının imha edildiğini söyledi. Aktop, Rasulayn'da da teröristler tarafından silah imalathanesine dönüştürülen bir binada, 683 roket lançeri ve 93 el yapımı patlayıcının ele geçirildiğini söyledi. Aktop, 24 Kasım'da yine Rasulayn şehir merkezinde 6 kilogram C3 patlayıcı, 127 kleymor anti personel mayın, 39 havan mermisi, 6 anti tank mayın ile EYP yapımında kullanılan çok miktarda malzemenin ele geçirildiğini ifade etti. Yarbay Aktop, harekat kapsamında şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve EYP'nin etkisiz hale getirildiğini belirtti.Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlara ilişkin bilgilendirme yapan Aktop, "Pençe 1-2 Operasyonları'nda bugüne kadar 90 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütü tarafından sığınak, depo ve barınak olarak kullanılan 53 mağara ile 78 EYP ve mayın tespit edilerek imha edilmiştir" dedi.Aktop, 23 Ağustos'ta Sinath- Haftanin Bölgesi'nde başlatılan Pençe 3 Operasyonu'nda da 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristler tarafından kullanılan 53 mağara ile 78 EYP ve mayının imha edildiği bilgisini aktardı. Öte yandan güvenlik kaynakları terör yuvalarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nın sone erdiğini belirterek, bölgede mayın EYP temizliği ve kontrolü yapıldığını, taciz- saldırı ve sızmalara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiğini dile getirdi.Milli Savunma Bakanlığı, 11'inci devriyeye ilişkin "Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlanmıştır" açıklaması yaptı.