Katar, 30 yıl sonra Türkiye'den ilk kez küçükbaş hayvan aldı

Bir dönem hayvan ithalatıyla sık sık gündeme gelen Türkiye artık ihracatçı hale geliyor. Türkiye'de en fazla küçükbaş hayvan varlığına sahip illerden biri olan Van'da, mayıs ayından bu yana Katar'a 30 bin küçükbaş hayvan ihraç edildi. Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Polat, 30 yıl aradan sonra Van'dan Katar'a hayvan göndermeye başladıklarını söyledi.

BÜYÜK CANLANMA OLDU

Van'ın Türkiye'nin küçükbaş hayvan varlığı bakımından en önemli illerinden biri olduğunu aktaran Mehmet Emin Polat "Van'ın hayvancılık potansiyeli en yüksek ilçelerden biri olan Özalp. Koyunların büyük bölümü de ilçemiz üzerinden Katar'a gönderildi. 7-8 aylık Akkaraman ve Morkaraman ırklarından oluşan toklu koyunlar yoğun talep gördü. Gönderilen koyunların büyük bölümü ilçemiz üzerinden gerçekleşti. Hayvan ihracatı yapmak isteyen firmaların taleplerini bakanlığımızın ilgili birimlerine gönderiyoruz. Başvuruların incelenmesinin ardından uygun görülen firmalara ihracat izni veriliyor. Bakanlığın verdiği izin sayesinde Van'da küçükbaş hayvan besiciliğinde de büyük bir canlanma oldu" diye konuştu.

ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ

Katar'a ihracatın başlamasının hayvancılığa olan ilgiyi de artırdığını vurgulayan Polat, "Bu ihracat yeni bir pazar oluşturdu. Bu sayede hayvancılık canlandı ve genişledi. Besiciler hayvanlarını daha rahat elden çıkarmaya başladı. İhracat olunca besicilerimiz hayvan yetiştiriciliğini daha bilinçli ve sağlıklı yapmak için çaba gösterdi. Bu çalışmalarımızı genişletmeye çalışıyoruz." dedi.

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer de uzun bir aradan sonra Van'dan canlı hayvan ihracatı yapılıyor olmanın önemine değindi. Bu çalışmanın, gençleri hayvancılığa teşvik edilmesi açısından çok önemli olduğunu belirten Süer, "Girişimcilerimizin Katar ile başlayıp Kuveyt'e uzanan canlı hayvan ihracatı yolculuğu, üreticimizi cesaretlendirecek. İthalatla değil, ihracatla ön planda olmalıyız. Hükümetimizin destekleri ile Van'ın eski hareketliliğe dönmesini temenni ediyoruz" dedi.

ÜRETİCİ MEMNUN

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, 3. Tarım Orman Şûrası'nda alınan kararların küçükbaş hayvancılığa büyük katkılar vereceğini söyledi. Çelik "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın net olarak ifade ettiği yetiştiricilerimizin küresel şirketlere karşı ezdirilmeyeceği sözünden büyük mutluluk duyduk. 2020'de de et ithalatının yapılmayacağı açıklamasından kazançlı çıkacak olan kesim yetiştiricilerimiz olacaktır" dedi.

İHRACATÇILARDAN KATAR VE KUVEYT'E ÇIKARMA

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Türkiye'nin öncelikli pazarları arasında yer alan ve son dönemde petrol harici sektörlerini güçlendirme çabaları ile öne çıkan Katar ve Kuveyt'in kapısını ticaret heyeti ile açacak. 7-12 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sektörel Ticaret Heyeti'ne, alüminyum, döküm, yapı malzemeleri ve bağlantı elemanları sektörlerinden 13 firma katılacak. Heyete İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki başkanlık edecek. Ortadoğu'nun en güçlü iki ekonomisi olan Katar ve Kuveyt, Türk ihracatçıları açısından bölgedeki önemli pazarlar arasında yer alıyor. İki ülke aynı zamanda ihracatta hedef pazarlar arasında bulunuyor. Katar'da önümüzdeki yıllar için planlanan 200 civarında yatırım projesinin toplam tutarı yaklaşık 200 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bunun yüzde 43'ü altyapıya giderken, kalanı sağlık ve eğitim sektörleri için kullanılacak. Kuveyt'te ise 2035 Vizyonu kapsamında şu ana kadar 60 milyar dolarlık yatırım yapılırken, önümüzdeki yıllarda 100 milyar dolarlık yatırım daha yapılacak. Katar'a Suudi Arabistan'ın önderliğinde uygulanan ekonomik ve siyasi ambargo nedeniyle, Katar ihracat konusunda Türkiye'ye yönelirken, geçtiğimiz yıl ihracat bir önceki yıla göre yüzde 69 artarak 1.1 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin Kuveyt'e toplam ihracatı ise 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla 533 milyon dolar olarak gerçekleşti. İDDMİB Türk Yapı Malzemeleri Sektör Başkanı Serdar Urfalılar "Katar'ın özellikle 2022 yılında yapılacak Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olması ülke ekonomisinde ciddi bir hareketlilik yarattı" dedi.