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'dan flaş açıklaması! 2020'de...

yönetimi, Washington- hattında gerilime neden olan 'lerle ilgili ile ikinci bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Rusya'nın silah ihracat şirketi Rosoboronexport, ikinci satış anlaşmasının 2020'nin ilk yarısında imzalanmasını bekliyor.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 10:44
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması! 2020'de...

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un başkanı Alexander Mikheev, Türkiye ile S-400 hava savunma sistemlerinin satışına yönelik ikinci bir anlaşma yapmaya hazırlandıklarını belirtti.

RIA Novosti ajansının aktardığına göre Mikheev yaptığı açıklamada, "Yeni S-400'ler için anlaşmayı 2020'nin ilk yarısında imzalamayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

Tedarik anlaşmasının 11 Nisan 2017'de imzalandığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemine ait birinci grup malzemeleri 12 Temmuz'da Ankara'ya ulaşmıştı.

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Rusya'dan flaş S-400 açıklaması! 2020'de...
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