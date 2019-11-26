SON DAKİKA HABERİ: Ülke çalkalanıyor! Uygunsuz ilişki skandalında flaş gelişme!

Birleşik Krallık'ın Wrexham kentine bağlı Johnstown'da yaşayan Ayshea Gunn, şehirdeki Berwyn Hapishanesi'nde çalışıyordu. Britanya'nın en büyük erkek hapishanesi olan Berwyn'de gardiyan olarak çalışan 27 yaşındaki kadın, bir mahkumla uygunsuz ilişki yaşadı. Edinilen son dakika bilgisine göre; yaşanan uygunsuz ilişki ülke gündemini sarsarken çiftin ilişkileri ise iddialara göre dört ay sürdü. Mahkemede görülen dava sonucu ikili hakkında karar belli oldu. Basın mensuplarına mahkeme sonunda açıklama yapılmazken ikili hakkında gelen son dakika ayrıntıları gündemi sarstı.

İşte ayrıntılar...