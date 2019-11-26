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HABERİ: Ülke çalkalanıyor! skandalında flaş gelişme!

27 yaşındaki kadın gardiyanın, ülkenin en büyük hapishanesinde, hırsızlık suçundan hüküm giymiş bir mahkumla yaşadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgisinden sonra çalkalanmaya başladı. isimli gardiyan kadın ile hırsızlık suçundan yatmakta olan arasındaki uygunsuz ilişki skandalı ortaya çıkınca basın mensupları mahkeme salonunun kapısında beklediler. Taraflar herhangi bir açıklama yapmazken çift hakkında gelen son dakika ayrıntıları ise gündeme bomba gibi oturdu.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 23:58 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 23:58
SON DAKİKA HABERİ: Ülke çalkalanıyor! Uygunsuz ilişki skandalında flaş gelişme!

Birleşik Krallık'ın Wrexham kentine bağlı Johnstown'da yaşayan , şehirdeki Berwyn Hapishanesi'nde çalışıyordu. Britanya'nın en büyük erkek hapishanesi olan Berwyn'de gardiyan olarak çalışan 27 yaşındaki kadın, bir mahkumla yaşadı. Edinilen bilgisine göre; yaşanan uygunsuz ilişki ülke gündemini sarsarken çiftin ilişkileri ise iddialara göre dört ay sürdü. Mahkemede görülen dava sonucu ikili hakkında karar belli oldu. Basın mensuplarına mahkeme sonunda açıklama yapılmazken ikili hakkında gelen son dakika ayrıntıları gündemi sarstı.

İşte ayrıntılar...

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SON DAKİKA HABERİ: Ülke çalkalanıyor! Uygunsuz ilişki skandalında flaş gelişme!
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