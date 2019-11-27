Arnavutluk depremle sarsıldı

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa dün ardı ardına gelen depremlerle sarsıldı. İlk depremler Arnavutluk'ta yaşandı. Merkez üssü başkent Tiran'ın 34 kilometre batısı olan 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 600'den fazla kişinin yaralandığı depremde çok sayıda binada hasar meydana geldi. Yerel saatle 03.54'te meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Richter ölçeğine göre 5'in üzerinde çok sayıda artçı şoklar da yaşandı.Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği yaşamını yitirenler arasında Türk vatandaşlarının bulunmadığı bildirildi. Büyükelçi Ahmet Yörük, 20 Türk'ün kaldığı liman şehri Durres'teki Palma isimli 7 katlı otelin çöktüğünü fakat herkesin kurtarıldığını duyurdu. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre ise bir Türk vatandaşının bacağının kırıldığı ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.Arnavutluk'taki şiddetli depremin ardından harekete geçen Türkiye, bölgeye TSK'ya ait uçakla AFAD kurtarma ekibi ve Sağlık Bakanlığı ekiplerini sevk etti. Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi.Bosna Hersek'in güneyindeki Nevesinje şehrinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Nevesinje olan depremin, şehirden 77 kilometre uzaklıktaki başkent Saraybosna'da da hissedildiği belirtildi. Depremde can kaybı olmadığı kaydedildi. Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Bosna Hersek'te yaşanan deprem halkta paniğe yol açtı.Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Rama, "Arnavutluk'un tüm dostları hızla harekete geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardıma hazır olduklarını ifade etti" dedi.Türk Kızılayı, bölgeye, çadır, battaniye ve hijyen setinin yer aldığı 2 TIR ile 8 afet uzmanı gönderiyor. 2 TIR'a, bin kişiyi barındırabilecek 120 çadır, 2 bin 500 battaniye ve bin hijyen kolisi yüklendi. 2 bin 500 kişilik acil gıda paketi için de planlamasını yapan Türk Kızılay ekibi, bölgeye ulaştıktan sonra ihtiyaç duyulan gıda malzemesini yerelden temin ederek yardımlarını sürdürecek.