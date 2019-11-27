Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar!

'ndan flaş açıklamalar!

Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD ile görüşmeleri için, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor. ABD'lilerle bu konu hakkında çok görüştük. Bir çalışma grubu oluşturalım NATO bu grubun başını çeksin diye teklif ettik. ABD bu teklifimizi kabul etmedi" dedi.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 11:49
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu S-400'lerle ilgili olarak, "Kutuda tutmak için almadık." derken, "S-400 ve diğer alımlarımızda hiç kimsenin egemenlik alanımıza girmesine müsaade etmeyeceğini Cumhurbaşkanımız net bir şekilde söyledi." ifadeleriyle sözlerine devam etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar

Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Sınırda kalacak tek sistem İspanyolların Patriotlarıdır. Üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor. Müttefiklerimizden de alamadığımız için Rusya'nın teklifini en uygun teklif olarak gördük. ABD'lilerle bu konu hakkında çok görüştük. Bir çalışma grubu oluşturalım NATO bu grubun başını çeksin diye teklif ettik. ABD bu teklifimizi kabul etmedi. Cumhurbaşkanımızın ABD ziyaretinde bu konu gündem geldi. Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ifade etti. S-400 ve diğer alımlarımızda hiç kimsenin egemenlik alanımıza girmesine müsaade etmeyeceğini Cumhurbaşkanımız net bir şekilde söyledi. ABD ile ilişkilerimizi zehirleyen konular var biri S-400. Mutabık kalmadık. Farklı düşünüyoruz ama konuşmaya devam edelim. Ama nasıl devam edelim ne yapacağız? Bizim yaptığımız öneri insanın aklına geliyor. Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları kapsamında Pompeo ile görüştük. Ağırlık S-400 ile ilgiliydi. ABD garanti verecekse Patriot da almak isteriz. ABD ile ilişkilerimizi iyi şekilde götürebiliriz. İlk defa bu ziyarette ortak üretim ve teknoloji ile ilgili ABD'lilerin de olumlu yaklaşımı oldu ama bunların garantisi yok, sözle olmaz.

BAŞKAN ERDOĞAN: "ABD İLE İLİŞKİLERDE YENİ BİR SAYFA AÇMAKTA KARARLIYIZ"

Başkan Erdoğan gazetecilere ABD ziyaretini anlattı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN