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tahtı bırakıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 18 ay içinde tahtı oğlu ’e bırakmaya hazırlandığı iddia edildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.11.2019 14:17
Kraliçe Elizabeth tahtı bırakıyor

İngiliz medyası, Kraliçe II. Elizabeth'in tahtı oğlu Prens Charles'e devretmeye hazırlandığını yazdı.

Gazete, 67 yıldır ülkeyi yöneterek en uzun süre tahtta kalan kraliçe unvanını elinde tutan Kraliçe Elizabeth'in 18 ay içinde tahttan ayrılacağını ve yerine oğlu Prens Charles'ın geçeceğini duyurdu.

Gazete, ülkede büyük yankı uyandıran haberi kraliyet kaynaklarına dayandırdı. Prens Charles'ın, babası Prens Philip ile Sandringham'da görüştüğünü yazan gazete, Prens Philip ile Prens Charles'ın Kraliçe Elizabeth'in görevden ayrılma sürecini görüştüğünü ifade etti.

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Kraliçe Elizabeth tahtı bırakıyor
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