Trump, Çin ile ilişkileri zorlayacak Hong Kong tasarısını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını da öngören yeni yasa tasarısını onayladı. Trump, Çin ile ilişkileri zorlayacak ve ticaret savaşını azaltma çabalarını daha da olumsuz hale getirecek yeni bir tasarıyı imzaladı.

Trump, "Bu tasarıyı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hong Kong halkına olan saygımdan dolayı imzaladım. Bu tasarı, Çin ve Hong Kong hükümetlerinin aralarındaki farklılıkları çözerek, uzun süreli barış ve refaha yol açmasını amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Tramp'ın imzaladığı 2019 Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası, Hong Kong'a silah ve teçhizatlarının ihracını da yasaklıyor.