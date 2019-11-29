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Haberi: Ünlü pop yıldızlarına şok! Tecavüz suçundan 5 yıl hapis cezası…

’de K-pop yıldızları Jung Joon-young ve Choi Jong-hoon tecavüz suçundan hakim karşısına çıktılar. Gündemi bir hayli sarsan olay ülke ajansları tarafından olarak geçildi. Alkollü oldukları için bilinçleri yerinde olmayan kadınlara topluca tecavüz etme suçundan hapis cezalarına çarptırıldı. 30 yaşındaki Jung 6, 29 yaşındaki Choi de 5 yıl hapis cezası aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 15:38
Son Dakika Haberi: Ünlü pop yıldızlarına şok! Tecavüz suçundan 5 yıl hapis cezası…

'de K-pop yıldızları Jung Joon-young ve Choi Jong-hoon toplu tecavüz suçundan hakim karşısına çıktılar ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Yargıç ayrıca şarkıcıların 80 saat cinsel şiddet terapisi görmesine hükmetti. Pop yıldızlarına 5 yıl süreyle çocuklarla çalışma yasağı da getirildi.

"NELER HİSSETTİĞİNİ ANLAMANIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Dava, Güney Kore'yi sarsan K-pop yıldızlarının karıştığı seks ve taciz skandallarından biriydi.

Yargıç Kang Seong-soo kararını açıklarken Jung'un, "Bilinci yerinde olmayan kadınlara tecavüz ettiğini, tecavüz sırasında kaydettiği görüntüleri sosyal medyadaki bazı gruplarda paylaştığını" belirterek, "Daha sonra bunları gören mağdurların neler hissettiğini anlamamız mümkün değil" dedi.

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Son Dakika Haberi: Ünlü pop yıldızlarına şok! Tecavüz suçundan 5 yıl hapis cezası…
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