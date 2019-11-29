Türkiye’nin yardımları asla unutulmayacak

BUGÜN NELER OLDU

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkede meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin yardımlarının unutulmayacağını belirtti. Dıraç kentinin plaj bölgesindeki otel enkazında yürütülen çalışmaları inceleyen Rama, yetkililerden bilgi aldı. Türk gazetecilere Türkiye'nin deprem trajedilerini iyi bildiğini ifade eden Rama, "Siz depremler ve büyük trajediler yaşadınız, bunu biliyorsunuz. Herkes adına sizlere kalbi şükranlarımı sunuyorum çünkü Türkiye ve şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım etmek için yaptıkları akıllarda kalacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Biz ise küçük ve henüz zayıf bir ülkeyiz. Ancak ihtiyacınız olduğunda sizin yanınızda olacağız ve bu Arnavut halkı tarafından unutulmayacaktır" diye konuştu. Ülkesindeki arama kurtarma çalışmalarına dahil olan Türk ekiplere de işaret eden Rama, "Bu karanlıkta bir ışık varsa, o da yardım etmeye koşan birçok milletlerle meydana gelen topluluk ruhudur" dedi.Depremde şu ana kadar 30'un üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini, 600'den fazla kişinin yaralandığını ancak ölü sayısının artabileceğini dile getiren Rama, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile Türk hükümetine ve diğer hükümetlere, hastanelerinin kapılarını açtıklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bugünden itibaren bazı insanlarımızı uçakla göndermeye başlıyoruz. Ancak sayısız hasarımız var. Yarını beklemek en çarpıcı bir şey. Hayat önemli ancak ölenleri geri getiremeyiz" değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Rama, Türk halkına seslenerek, "Arnavutluk hükümetinin 'e-albania.al/contribute' şeklinde bir hesabı var şu an. Gönderebileceğiniz şeyler çocukların, ailelerin, annelerin durumunu kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullandı.