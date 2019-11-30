Londra Köprüsü’nde bıçaklı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'nin başkentinde bulunan Londra Köprüsü'nde, saat 14.00 civarında bıçaklı bir saldırgan köprüde bulunanlara saldırdı. Olayda 5 kişi yaralanırken saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si de kurtarılamadı. İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard Genel Müdür Yardımcısı Neil Bansu, olayda terör bağlantısı olduğunu, saldırganın sahte bir patlayıcı cihaz taşıdığını açıkladı. Başbakan Boris Johnson da, "Bu olaya karışan herkes bulunacak ve adalet önüne çıkarılacak" dedi. Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi hayatını kaybetmişti.