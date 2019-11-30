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Milli 'ndan flaş açıklama! 'da saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi

MSB:İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, ’ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı.

Giriş Tarihi: 30.11.2019 17:32 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 17:45
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Tel Abyad'da saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi

MSB'den gelen açıklamada, ''İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı.'' denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Tel Abyad'da saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi
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