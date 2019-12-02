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ABD Enerji Bakanı Twitter'dan istifa ettiğini duyurdu

ABD'de enerji bakanı olarak görev yapan , sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ve yaptığı açıklama ile görevini bıraktığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 2.12.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 09:37
ABD Enerji Bakanı Rick Perry Twitter'dan istifa ettiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Enerji Bakanı Rick Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını ekim ayında duyurmuştu. Daha önce Teksas Valisi olarak görev yapan Perry, Trump'ın değişken kabinesinde 2017'den bu yana Enerji Bakanlığı görevini sürdürüyordu.

Trump, Perry'nin yerine ABD Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dan Brouillette'un aday gösterileceğini belirtmişti.

Rick Perry'nin adı en son, Trump'ın azil soruşturması geçirmesine neden olan Ukrayna kriziyle anılmıştı. Perry, Trump'ın normal devlet kanallarının dışında Ukrayna ile ilişkilerini yürüten isimlerden biri olarak biliniyor.

Trump'tan Rocky paylaşımı

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ABD Enerji Bakanı Rick Perry Twitter'dan istifa ettiğini duyurdu
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