Cibuti’yi selden koruyacak baraj, Türkiye’den

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ve Cibuti arasındaki mevcut dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve su alanında iş birliğinin geliştirmesi için yapılan Ambouli Dostluk Barajı, ülke nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı başkent Cibuti'nin taşkınlardan korunması amacıyla Türkiye tarafından hibe olarak inşa edildi. Cibuti Tarım, Su, Balıkçılık, Hayvancılık ve Deniz Kaynakları Bakanı Ahmed Muhammed Awaleh, "Ambouli Dostluk Barajı'nı yapanlara duacı olmalıyız. Çünkü barajın yapımı zamanında bitmeseydi, büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kalacaktık" diye konuştu. Türkiye ve Cibuti arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve su alanında iş birliğinin geliştirmesi için yapılan Ambouli Dostluk Barajı, bölge halkına içme ve kullanma suyu da temin edecek.