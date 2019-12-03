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, hava savunma sistemlerini Norveç sınırına kurdu

tarafından Kola Yarımadası’nda bulunan Norveç sınırına hava savunma sistemleri kuruldu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.12.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 11:48
Rusya, hava savunma sistemlerini Norveç sınırına kurdu

Rusya, Norveç sınırında Kola Yarımadası'ndaki Pechenga bölgesinde Tor-M2DT hava savunma füze sistemini kurdu. Finlandiya'nın da sınırı bulunan Pechenga bölgesine kurulan yeni hava savunma sistemi ile NATO ve Baltık ülkelerinden gelen tehditlere karşı önlem alındığı ifade edildi.

Testlerin tümünden başarıyla geçen hava savunma sistemlerinin dün itibariyle bölgede aktif göreve başladığı açıklandı. Sistem tank benzeri bir görünüme sahip olan kısa menzili hava savunma sistemi olarak projelendirildi. Rusya'nın kuzeyinde görev yapması için planlanan sistemin bu nedenle paletli tanka benzetildiği ve böylelikle kurulacağı alana rampanın ulaşımının zorlanmadan gerçekleşmesinin hedeflendiği ifade edildi. 8 roket ateşleme yeteneğine sahip sistem kabininde 3 asker görev yapabiliyor.

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Rusya, hava savunma sistemlerini Norveç sınırına kurdu
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