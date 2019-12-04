Beyaz Saray: Trump’ın görevden alma raporunda kanıt yok

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham yaptığı açıklamada, "ABD Meclis İstihbarat Komitesi (HIC) tarafından hazırlanan rapor, Başkan Donald Trump aleyhindeki görevden alma davasını desteklemek için herhangi bir kanıt sağlamadı" ifadelerini kullandı.

Grisham, HIC raporuna tepki olarak ayrıca, "Tek taraflı bir sahtekarlık sürecinin sonunda Demokratlar, Başkan Trump tarafından herhangi bir yanlış yapıldığına dair bir kanıt üretemedi. Bu rapor hayal kırıklıklarından başka bir şey yansıtmıyor" dedi.

Kongre Üyesi Jerrold Nadler'in başkanlığındaki Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi, bugün duruşmalarda soruşturmayı üstlenecek.

ABD Meclisi İstihbarat Komitesi de görevden alma soruşturması raporunu onayladı. Rapor, bir sonraki aşamada Yargı Komitesi Savcısı Daniel S. Goldman'a teslim edilecek.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi dün açıkladığı Trump hakkındaki görevden alma raporunda, "Başkan Ukrayna'ya yardımı, seçim kampanyasına yarar sağlayacak soruşturmaların açıklanması şartına bağladı. Tanıklara celpleri görmezden gelmeleri talimatı vererek azil soruşturmasını engelledi" ifadelerini kullandı. İstihbarat Komite Başkanı Adam Schiff, "Görevden alma soruşturması, Trump'ın iktidarı kötüye kullandığına dair çok fazla kanıt ortaya koydu" değerlendirmesinde bulundu.