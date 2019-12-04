Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İran Dışişleri Bakanı Zarif istifa iddialarını reddetti

Dışişleri Bakanı Zarif istifa iddialarını reddetti

Dışişleri Bakanı bakanlıktan istifa ettiği iddialarını reddetti, bakanlar kurulu toplantısında “Şu anda sizin yanınızdayım. İstifa etseydim şu an burada olmazdım” dedi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 4.12.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 14:53
İran Dışişleri Bakanı Zarif istifa iddialarını reddetti

İran Mehr Haber Ajansı'nın verdiği habere göre, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi'nin İran ziyaretini de değerlendiren Zarif, "Bu görüşmede bölgesel meselelerin yanı sıra 'Hürmüz Barış Girişimi' planı ile ikili ilişkileri ele aldık" ifadelerinde bulundu. Zarif ilaveten, önümüzdeki Cuma günü de Umman ortak komisyonu başkanının üst düzey bir heyetin eşliğinde İran'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Zarif'in, bazı web sitelerinde istifasına dair haberlerin yer alması üzerine bu açıklamayı yaptığı bilirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran Dışişleri Bakanı Zarif istifa iddialarını reddetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN