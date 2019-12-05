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'de bir Türke ait döner dükkanın duvarına çizildi

'nın başkenti 'de bir Türke ait dönerci dükkanın duvarına kimliği belirlenemeyen kişilerce çizildiği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.12.2019 18:29
Berlin'de bir Türke ait döner dükkanın duvarına gamalı haç çizildi

Berlin polisinin yaptığı açıklamada, Friedrichshain semtindeki Koppen Caddesi'nde bulunan bir döner dükkanına kimliği belirlenemeyen kişilerin girdiği ve yeşil boyayla duvara gamalı haçın yanı sıra "defolun" yazdığı belirtildi.

Açıklamada olayın dün akşam dükkan sahibi tarafından polise bildirildiği ifade edilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Dükkanın sahibi Etem Koluman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanın bir süredir kapalı olduğu için bu olayın ne zaman gerçekleştiğini tam olarak bilmediğini belirterek, dün akşam dükkanın önünden geçerken kepenk kırılarak dükkana girildiğini fark ettiğini anlattı.

Bu bölgede Türkleri sevmeyen çok kişinin bulunduğunu ifade eden Koluman, geçen yıl da araçlara gamalı haç çizildiğini kaydetti.

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Berlin'de bir Türke ait döner dükkanın duvarına gamalı haç çizildi
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