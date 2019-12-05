Spotify 2019'un en iyilerini açıkladı! Spotify'da en çok dinlenen şarkılara ve sanatçılara nasıl bakılır?

Birçok şirket 2019'la ilgili verilerini paylaşmaya başladı. En iyiler, en kötüler gibi istatistikler belli oluyor. Merak edilen isimlerin başında da popüler platformlardan biri olan Spotify geliyordu ve Spotify 2019 Kişisel Özeti (Wrapped) verileri sonunda yayınlandı. Kullanıcılar Spotify Wrapped özelliğini kullanarak, 2019'daki özetini görebiliyor. En çok dinlediği şarkılara, sanatçılara ve daha birçok detaya ulaşabiliyor.

Spotify Wrapped sayesinde kullanıcılar Spotify'da ne kadar zaman geçirdiğini, en çok hangi şarkıları dinlediğini, en çok hangi sanatçıları dinlediğini, yeni keşfettiği sanatçılara kadar detayları öğrenebiliyor. Wrapped ayrıca kullanıcıların mevsimlere göre değişen müzik anlayışını ve son on yılda yayınlanan albümler arasından yıllara göre en çok kimleri ne kadar dinlendiğini de gösteriyor.

Spotify 2019 Özeti'nde kullanıcıların en çok dinlediği şarkılardan oluşan çalma listesi de yer alıyor. Kullanıcılar isterse Spotify 2019 Özeti'ni sosyal medyada da paylaşabilir.

SPOTIFY 2019 ÖZETİ'NE VE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILARA NASIL BAKILIR?

spotify.com/tr/wrapped sitesinden tarayıcı ile veya bilgisayarda, telefonda yüklü olan Spotify uygulaması üstünden 2019 Özeti'ni görebilirsiniz.

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