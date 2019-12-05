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terörle mücadelede 251 şehit verdi

Barış Pınarı Harekatı'nda terörden kurtarılan bölgelerde güvenliği sağlamaya çalışan 'ndan (SMO), 9 Ekim'den bu yana 251 asker şehit düştü.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.12.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 09:41
Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 251 şehit verdi

SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde teröristlerden arındırılan bölgelerde arama tarama faaliyetleri ile cephe hatlarının tutulması için çalışmalarına devam ediyor.

251 ŞEHİT

AA muhabirinin SMO komutanları aracılığıyla derlediği bilgiye göre, 9 Ekim'de başlatılan harekatta 251 SMO askeri, terörle mücadelede şehit oldu.

760 YARALI 1 KAYIP

SMO'dan 760 asker yaralandı, 1 askerden ise haber alınamıyor.

YÜZLERCE TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Çatışmalarda yüzlerce terörist de TSK destekli SMO tarafından etkisiz hale getirildi.

SMO, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında da Özgür Suriye Ordusu ismiyle geniş katılım göstererek önemli rol oynamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Kasım'daki açıklamasında, "Suriye Milli Ordusu orada, bizim ülkemizi taciz eden, bizim ülkemize saldırıda bulunanlara karşı hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitlerdir, mücahitlerdir." ifadelerini kullanmıştı.

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Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 251 şehit verdi
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