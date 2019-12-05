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'nin hamlesi 'i korkuttu... Resmi hesaptan skandal paylaşım

ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti () arasında imzalanan 'de , yönetiminde rahatsızlığa neden oldu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.12.2019 22:28 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 22:29
Türkiye'nin Akdeniz hamlesi İsrail'i korkuttu... Resmi hesaptan skandal paylaşım

İsrail Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz'de attığı son adımların İsrail tarafından "endişeyle takip edildiği" belirtildi.

İsrail'in Yunanistan ile iş birliğine büyük önem verdiği ve Tel Aviv'in Atina yönetiminin yanında olduğu kaydedilen skandal açıklamada, "Türkiye uluslararası deniz kanunlarını görmezden gelerek bölgede barış ve istikrarı tehlikeye atıyor. İsrail, Yunanistan'ın deniz yetki alanına tam destek verdiğini yinelemektedir ve bu hakları ihlal edecek her türlü girişimin karşısındadır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığı bildirilmişti.

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Türkiye'nin Akdeniz hamlesi İsrail'i korkuttu... Resmi hesaptan skandal paylaşım
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