Son Dakika Haberi: Korkunç cinayeti eşi itiraf etti! ‘Kömürlükte öldürüp ormana gömdüm’

Almanya'nın Duisburg kentinte 2 ay önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 26 yaşındaki Afgan kökenli hemşire Mine O.'nun cesedi bulundu. Korkunç olayın ayrıntıları ise ülke ajansları tarafından son dakika olarak geçildi. 28 yaşındaki Ercan E. , 2 ay önce eşinin kaybolduğunu polise bildirmiş ve eşinin bir arkadaşı ile buluşacağını söylemişti. Alman polisi tarafından yapılan araştırma sonucunda bu kişinin 1 yıldan uzun süredir burada yaşamadığı ortaya çıkmıştı. Çiftin komşularının ifadelerinden sonra ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Genç kadının cesedi iki ay boyunca kömürlükte kalmış. İşte kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları…