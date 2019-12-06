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Haberi: Korkunç cinayeti eşi itiraf etti! ‘Kömürlükte öldürüp ormana gömdüm’

’nın Duisburg kentinde yaşanan olayı kan dondurdu. Kendisinden iki aydır haber alınamayan ve polisin her yerde aradığı 26 yaşındaki Afgan kökenli hemşire Mine O.’nun cesedi bulundu. 28 yaşındaki eşi polise verdiği ifade de eşinin kaybolduğunu bildirmiş ve ‘Eşimin sağ salim eve dönmesini umut ediyorum’ demişti. Ancak polis eşinin verdiği çelişkili ifadelerden şüphelenerek olayın üstüne gitmeye devam etti ve korkunç gerçek ortaya çıktı. İşte kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 6.12.2019 13:22 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 13:33
Son Dakika Haberi: Korkunç cinayeti eşi itiraf etti! ‘Kömürlükte öldürüp ormana gömdüm’

'nın Duisburg kentinte 2 ay önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 26 yaşındaki Afgan kökenli hemşire Mine O.'nun cesedi bulundu. Korkunç olayın ayrıntıları ise ülke ajansları tarafından olarak geçildi. 28 yaşındaki Ercan E. , 2 ay önce eşinin kaybolduğunu polise bildirmiş ve eşinin bir arkadaşı ile buluşacağını söylemişti. Alman polisi tarafından yapılan araştırma sonucunda bu kişinin 1 yıldan uzun süredir burada yaşamadığı ortaya çıkmıştı. Çiftin komşularının ifadelerinden sonra ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Genç kadının cesedi iki ay boyunca kömürlükte kalmış. İşte kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son Dakika Haberi: Korkunç cinayeti eşi itiraf etti! ‘Kömürlükte öldürüp ormana gömdüm’
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