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Suudi asker ABD üssünde dehşet saçtı: 4 ölü, 8 yaralı

Giriş Tarihi: 7.12.2019
Suudi asker ABD üssünde dehşet saçtı: 4 ölü, 8 yaralı
ABD Donanması'nın Florida'daki hava istasyonu Pensacola'da eğitim gören bir Suudi Arabistan askeri dehşet saçtı. Üs bölgesinde ateş açan saldırgan, 3 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı. Üs giriş-çıkışlara kapatılırken, operasyon düzenleyen güvenlik görevlileri saldırganı ölü ele geçirdi. Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü. Trump, "Saldırganın barbarca eylemlerinden dolayı Suudi Arabistan halkının çok öfkeli olduğunu söyledi. Bu kişinin eylemlerinin Amerikan halkına sevgi besleyen Suudilerin hissiyatlarını yansıtmadığını belirtti" dedi.
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Suudi asker ABD üssünde dehşet saçtı: 4 ölü, 8 yaralı
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