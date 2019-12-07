Yunanistan’ı kınıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da temaslarda bulundu. Gündeme dair değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, "(Doğu Akdeniz'de) Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz. (Libya ile) İmzalanan mutabakat zaptı için büyükelçiyi sınır dışı etme kararını kınıyoruz. Libya bağımsız, egemen bir devlettir. Bu, Yunanistan'ın gerçek yüzünü göstermiştir" dedi. "NATO planlarında, Türkiye'nin taviz verdi yorumları doğru değil" diyen Çavuşoğlu, "Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak" dedi.